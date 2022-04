Após ser vaiado e ensaiar aproximação com Bolsonaro e terceira via, Paulinho da Força tem encontro com Lula e Gleisi

Nos últimos dias, Paulinho da Força teve uma conversa com Ciro Nogueira vazada e publicou foto de encontro com Eduardo Leite e Aécio Neves edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força (SP), tem nesta terça-feira (19) um encontro com o ex-presidente Lula (PT) e com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), de acordo com o UOL.

A reunião estava marcada desde sábado (16), após Paulinho cobrar do PT mais participação na campanha de Lula em caso de formalização da aliança entre as duas siglas. "O Solidariedade não quer ser o patinho feito", disse ele na ocasião.

Paulinho da Força ganhou os holofotes nos últimos dias após ser vaiado em um encontro com sindicalistas na quinta-feira (14). Após esse episódio, uma conversa entre ele e o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP), foi vazada. Nogueira fazia um convite a Paulinho, para que o parlamentar e seu partido migrassem para a base de apoio de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paulinho também fez acenos à terceira via. Ele se encontrou na segunda-feira (18) com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), a quem chamou de "amigo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE