Paulinho da Força: 'não há possibilidade de o Solidariedade apoiar Bolsonaro'

"Ele fez uma brincadeira comigo, eu fiz com ele", afirmou o ex-deputado sobre a conversa com Ciro Nogueira, na qual o ex-parlamentar sinalizou possibilidade de apoiar o centrão edit

247 - O presidente nacional do Solidariedade, o ex-deputado federal Paulinho da Força (SP), afirmou que o seu partido não apoiará Jair Bolsonaro (PL) na eleição. "Não há nenhuma possibilidade de o Solidariedade apoiar o Bolsonaro e o Ciro Nogueira sabe disso", afirmou. Os relatos do ex-parlamentar foram publicados neste sábado (16) pela coluna de Chico Alves, no portal Uol.

"(Ciro) é companheiro meu há muito tempo, independente de partido, independente de cargo que ele ocupe ou eu ocupe. Ele fez uma brincadeira comigo, eu fiz com ele, o áudio acabou vazando, e ficou até engraçado porque era uma conversa de amigos. Quando vaza fica parecendo algo além daquilo", continuou.

De acordo com um áudio vazado, Paulinho da Força conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) e sinalizou possibilidade de apoio ao centrão, que está fechado com Bolsonaro.

O ex-deputado também comentou sobre o fato de ter desmarcado uma reunião da Executiva Nacional do Solidariedade que aconteceria no dia 3 de abril com o objetivo de formalizar apoio do partido à pré-candidatura de Lula.

"O Solidariedade quer fazer parte de uma aliança ampla para tirar o governo Bolsonaro com aqueles que estão descontentes e não apenas com parte da esquerda", disse. "Não queremos ser o patinho feio da aliança".

Lula, Gleisi e Marília Arraes

O ex-presidente Lula foi ao Twitter pedir apoio do Solidariedade principalmente para a restituição dos direitos da classe trabalhadora.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), citou Paulinho da Força e destacou que Jair Bolsonaro é o inimigo dos trabalhadores, não Lula.

Ex-integrantes do PT, a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) também pediu apoio do seu partido ao ex-presidente.

