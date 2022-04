Lula pede apoio do Solidariedade na luta contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu neste sábado (16) apoio do Solidariedade para a eleição presidencial. "Todos juntos para restituir o diálogo, o respeito, os direitos dos trabalhadores e a democracia", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

Na rede social, o ex-presidente retuitou uma postagem feita pela presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). Em recado ao ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a parlamentar reforçou que o inimigo da classe trabalhadora é Jair Bolsonaro (PL) e não Lula.

Ex-PT, a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) emitiu nessa sexta-feira (15) uma nota em que fez críticas às vaias contra Paulinho da Força, durante um evento na quinta-feira (14) de Lula com representantes sindicais. A parlamentar, no entanto, manifestou posição favorável pelo apoio do seu partido ao ex-presidente.

Em conversa com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), Paulinho da Força sinalizou possibilidade de apoio ao centrão, que está fechado com Bolsonaro.

Todos juntos para restituir o diálogo, o respeito, os direitos dos trabalhadores e a democracia. https://t.co/g2ZxWXJdgk

