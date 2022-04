Marília Arraes cita Paulinho da Força e diz que o Solidariedade deve se unir a Lula contra 'autoritarismo e intransigência'

A deputada do Solidariedade-PE criticou vaias contra Paulinho da Força, companheiro de partido, mas destacou a necessidade de união em torno do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) criticou as vaias sofridas pelo ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), mas destacou a necessidade de união em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para derrotar o "autoritarismo e a intransigência". O ex-parlamentar confirmou ser uma possibilidade o apoio dele ao centrão, que está fechado com Jair Bolsonaro (PL). Paulinho da Força também cancelou um evento no qual o seu partido iria declarar apoio ao petista.

Em nota, Marília afirmou que "Lula precisa cada vez mais de solidariedade para juntar os diferentes setores e fortalecermos a democracia com sua vitória". "A inclusão de Geraldo Alckmin, seu antigo adversário, como Vice-Presidente, é um sinal de lucidez e coragem. Por isso devemos repudiar com toda ênfase as agressões sofridas pelo Presidente Nacional do Solidariedade, Paulinho da Força", afirmou a parlamentar.

"Só os inimigos de Lula e da Democracia se comportam com tamanha intolerância e violência. O que Lula e o Solidariedade querem é derrotar o autoritarismo e a intransigência. Viva a democracia! Viva Lula!", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também citou Paulinho da Força e destacou que o inimigo dos trabalhadores é Bolsonaro e não o ex-presidente Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira (14), o ex-presidente Lula participou de um evento com sindicalistas em São Paulo e Paulinho da Força foi vaiado. O ex-parlamentar disse acreditar que as vaias foram orquestradas pelo Partido dos Trabalhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No evento, representantes da classe trabalhadora entregaram a Lula um com reivindicações (leia abaixo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE