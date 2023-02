Lula viaja nesta quinta aos EUA: 'política, integração de cadeias produtivas, direitos humanos e transição energética'

De acordo com o Palácio do Planalto, "duas das maiores democracias do mundo, Brasil e Estados Unidos enfrentam desafios semelhantes" edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quinta-feira (9) a Washington, capital dos Estados Unidos, para sua primeira visita ao país após voltar à Presidência da República para o terceiro mandato. De acordo com nota do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial brasileiro, em Brasília (DF), "duas das maiores democracias do mundo, Brasil e Estados Unidos enfrentam desafios semelhantes ligados à radicalização política e ao discurso de ódio no espaço virtual".

"Também no centro da agenda: a reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental", disse. "Na esfera econômica, busca-se a dinamização de investimentos, em particular na transição energética e geração de energia limpa, e uma maior integração das cadeias produtivas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e principal destino de nossas exportações de produtos industrializados", continuou.

"Especial atenção ainda ao impulsionamento da agenda de direitos humanos, em particular em temas como: o combate à fome e à pobreza em âmbito global, os direitos dos povos indígenas e o combate ao racismo, além da integração dos dois milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nossa maior comunidade no exterior", complementou.

O presidente Lula se encontrará com lideranças como o presidente norte-americano, Joe Biden, o senador Bernie Sanders, outros políticos do Partido Democrata e sindicalistas.

Na viagem para os EUA, Lula estará acompanhado dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), do Assessor Especial embaixador Celso Amorim, do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Marcio Elias Rosa, e do senador Jaques Wagner. Eles serão recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, na sexta-feira (10/2).

Ações na área ambiental

O governo Lula instalou nesta quarta-feira (8) a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, que será formada por políticos de 19 ministérios.

Em 20 de janeiro, a administração federal lançou um plano de operações da polícia contra garimpeiros ilegais no País. Um dos principais motivos foi a situação dos inanomâmis, a maior reserva indígena do Brasil, com cerca de 30,4 mil índios. Uma parte deles está sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária.

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças ianomâmis morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

Programação (horário de Brasília)

Quinta-feira (9/2)

18h - Chegada à Base Aérea Saint Andrews

Sexta-feira (10/2)

12h30 - Encontro com senador Bernie Sanders, na Blair House

13h15 - Encontro com deputados e deputadas do partido Democrata, na Blair House

14h - Encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO)

17h30 - Encontro com presidente Joe Biden, na Casa Branca

Sábado (11/2)

12h30 - Retorno ao Brasil

