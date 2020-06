Mídia que liderou o golpe contra Dilma foi abandonada pelo PSDB

247 – Os jornais deste domingo amanheceram com colunas marcadas pelo desalento dos profissionais de comunicação que ajudaram a liderar o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a partir de uma narrativa ancorada numa grande "fake news": a de que as "pedaladas fiscais" iriam quebrar a economia brasileira. Já se passaram quatro anos, a tal "confiança" ainda não voltou e todos os indicadores econômicos e sociais, sem exceção, pioraram desde que o golpe articulado pelo PSDB contra a democracia brasileira foi colocado em marcha.

Neste domingo, a jornalista Vera Magalhães, que já foi alvo do fascismo bolsonarista, disse que "fracassamos como país" , em sua coluna no Estado de S. Paulo. Também no Estado, Eliane Cantanhêde afirma que os ataques de Bolsonaro e de seus generais às instituições democráticas provocam arrepios . No Globo, Miriam Leitão, uma das construtoras da narrativa das "pedaladas", mostra estar no limite, e diz que não será possível aguentar mais dois anos e meio de Bolsonaro .

São posições que mostram o desconforto crescente da imprensa corporativa com o bolsonarismo – em especial, de seus profissionais, que se tornam alvos do chamado "gabinete do ódio" quando ousam criticar o avanço do projeto neofascista. O grande problema é que o PSDB, que liderou a conspiração golpista de 2016, ontem anunciou estar fechado contra o impeachment, por meio da entrevista de seu presidente Bruno Araújo. Na prática, a mídia que liderou o golpe contra Dilma foi abandonada, com pouca munição, no front de batalha contra o bolsonarismo.

