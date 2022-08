Moraes marca novo encontro com ministro da Defesa sobre integridade das urnas

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, marcou para esta quarta-feira (31) uma nova reunião com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. De acordo com reportagem da CNN, o objetivo é aliviar a tensão entre a Corte e os militares sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Ainda segundo a reportagem, Nogueira pediu para comparecer à reunião acompanhado de um consultor técnico.

As Forças Armadas acreditam que o teste de integridade das urnas é o que realmente pode aumentar a confiabilidade na exatidão do sistema. No entanto, as urnas já são sorteadas, testadas pelo TSE e levadas aos tribunais regionais. Os militares discordam e defendem que sejam feitas nas próprias sessões eleitorais, com a participação dos eleitores com o uso da biometria.

>>> General Paulo Sérgio Nogueira entra em defensiva e faz apelo para que Bolsonaro não confronte Moraes

No primeiro encontro entre Moraes e Paulo Sérgio do dia 23 de agosto, os dois debateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referentes a mudanças no teste.

