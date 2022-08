Moraes marca encontro com ministro da Defesa

Apoie o 247

247 - O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, vai se reunir com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na próxima terça-feira (23), de acordo com informação publicada nesta quinta-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo. Militares cobram mudanças na fiscalização das eleições. Eles também querem participar da apuração dos resultados em outubro.

O magistrado tem previstas reuniões com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), na próxima segunda-feira (22), e com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, no dia seguinte. Na terça-feira (23), o presidente do TSE deve receber integrantes do Pacto pela Democracia, que reúne entidades da sociedade civil.

Jair Bolsonaro (PL) fez ameaças de golpe algumas vezes no seu governo. O ocupante do Planalto tenta passar à população a mensagem de que instituições do Poder Judiciário atrapalham a sua gestão ou podem prejudicar as eleições. Partidos oposicionistas denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado. Uma das estratégias dele é acusar sem provas o sistema eleitoral de não ter segurança contra fraudes.

Em discurso de posse nessa quarta (17), Moraes disse que a Justiça Eleitoral será "firme e implacável" contra notícias falsas sobre as eleições. O novo presidente do TSE afirmou que as

