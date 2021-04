Mourão diz que Bolsonaro escolherá outro nome para vice na reeleição e defende "terceira via"

Vice-presidente exibiu o distanciamento cada vez maior em relação ao chefe do Planalto e manifestou interesse em disputar vaga para o Senado em 2022. Ele ainda admitiu não ter forças para enfrentar Lula ou Bolsonaro na próxima eleição edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, em entrevista ao jornal Valor Econômico nesta segunda-feira (26), transpareceu todo seu distanciamento de Jair Bolsonaro e afirmou que a dupla não estará unida em 2022.

De acordo com o militar, Bolsonaro quer "outra pessoa" como candidato a vice-presidente em 2022, apesar de ainda não terem conversado sobre o assunto. "Bolsonaro vai escolher outra pessoa para acompanhá-lo para a reeleição. O que tenho visto [nas] declarações de Bolsonaro é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar. Mas ele nunca disse isso para mim".

Questionado sobre uma eventual "terceira via" para a disputa da presidência em 2022 - um nome que não seja Bolsonaro ou o ex-presidente Lula - o vice-presidente disse que o candidato precisa ser um "nome factível, que empolgue o eleitorado". "A terceira via, para surgir, tem que se valer da união dos partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda". Ele admitiu não ter força para ser a chamada "terceira via".

Para Mourão, seu caminho será disputar uma vaga para o Senado pelo Rio Grande do Sul. "Se abrir possibilidade, vejo que disputar cadeira ao Senado estaria mais ao encontro da maneira como sou, como atuo".

