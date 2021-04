Bolsonaro exclui Mourão de negociações sobre Cúpula do Clima

Com o gesto, Bolsonaro evidencia ainda mais o distanciamento cada vez maior em relação ao vice-presidente, que já disse que o "Brasil não deve se comportar como mendigo" no evento edit

247 - Jair Bolsonaro, que se prepara para discursar nesta quinta-feira (22) na Cúpula do Clima, excluiu o vice-presidente, Hamilton Mourão, da discussão de estratégias para o evento, informa Malu Gaspar, o jornal O Globo.

Mourão não participou das conversas do governo brasileiro com o dos Estados Unidos e países europeus. O vice-presidente não teve nem acesso ao discurso que Bolsonaro preparou para a Cúpula.

Recentemente, Mourão declarou que o "Brasil não deve se comportar como mendigo" no evento, implorando por financiamento estrangeiro para promover a proteção das florestas brasileiras. A posição é contrária à do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que afirma que o Brasil precisa de pelo menos US$ 1 bilhão para combater o desmatamento.

Mourão e Salles, desde o inicio do atual governo, se mostram com opiniões diferentes quando o assunto é política ambiental.

Bolsonaro e Mourão não se encontram há quatro dias e o vice-presidente não foi consultado sobre a carta escrita pelo ocupante do Palácio do Planalto ao presidente norte-americano, Joe Biden.

