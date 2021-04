Bolsonaro deve anunciar verba extra para Meio Ambiente em cúpula do clima

Apesar do otimismo do governo federal, o Brasil deve sofrer bastante pressão internacional durante o evento. Isso porque os números do desmatamento no país não param de aumentar edit

(ANSA) - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deve anunciar uma verba extra para o Ministério do Meio Ambiente, mais especificamente, para a fiscalização de crimes ambientais, durante a cúpula do clima convocada por Joe Biden para a quinta-feira (22), informam diversos veículos de comunicação brasileiros.Bolsonaro terá um discurso de três minutos durante o evento que reunirá 40 chefes de governo e de Estado. Ainda conforme fontes do Palácio do Planalto, o mandatário irá reforçar os compromissos destacados na carta enviada ao presidente norte-americano na última semana.

Porém, apesar do otimismo do governo federal, o Brasil deve sofrer bastante pressão internacional durante o evento. Isso porque os números do desmatamento no país não param de aumentar.

Nesta segunda-feira (19), por exemplo, um relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) revelou que o mês de março de 2021 registrou o maior desmatamento para o período em 10 anos, com um aumento de 216% na comparação com o mesmo mês de 2020.

O enviado especial para o Clima de Washington, John Kerry, cobrou publicamente Bolsonaro na última sexta-feira (16) dizendo que os EUA esperam "ações imediatas" do governo para que as promessas se transformem em "resultados concretos".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.