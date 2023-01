Polícia Federal busca agentes do GSI suspeitos de facilitar invasão do Palácio do Planalto

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) busca identificar agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República suspeitos de facilitar o acesso de terroristas bolsonaristas no Palácio do Planalto no último domingo (8).

Segundo a Folha de S. Paulo, imagens do momento da invasão à sede do Executivo vão ser usadas para tentar identificar os servidores que teriam aberto caminho para os golpistas. Posteriormente, as imagens serão cruzadas com a lista de servidores que estavam trabalhando naquele dia. De acordo com quem acompanha as investigações, já há alguns nomes suspeitos.

O GSI vem sendo apontado por críticos como facilitador dos atos terroristas. Cerca de 20 horas antes da invasão, a pasta dispensou o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. Durante a incursão, havia 40 homens na tropa de choque do GSI para proteger o prédio contra cerca de 700 invasores.

Segundo integrantes do GSI, a pasta não foi convidada para as reuniões de elaboração do plano de segurança da secretaria do GDF. O órgão teria sido apenas comunicado do que seria feito.

