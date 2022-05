Reunião do PSDB que anunciaria apoio a Simone Tebet não tem mais data

Apoie o 247

247 - A reunião do PSDB que deveria anunciar o apoio do partido à senadora Simone Tebet (MDB-MS) para o Planalto não tem mais data. O encontro estava inicialmente marcado para a última terça (24). "O prazo será o da política", disse o presidente nacional da legenda tucana, Bruno Araújo, ao jornal O Estado de S.Paulo.

O PSDB quer que a sigla emedebista apoia as candidaturas tucanas aos governos do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco. "Esses três estados são fundamentais para avançarmos nessa construção. Só vai ter sentido formalizarmos a reunião da Executiva quando essa construção política e programática estiver consolidada", disse Araújo.

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou na segunda-feira (23) a desistência de sua candidatura ao Planalto. Dentro do partido, ala próxima ao deputado federal Aécio Neves (MG) era um foco de resistência a corrida presidencial do ex-chefe do Executivo paulista.

A pesquisa telefônica PoderData, divulgada nesta quarta-feira (25), apontou Simone Tebet em quinto lugar, com 2% dos votos. Na primeira posição ficou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 43%, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (35%), por Ciro Gomes, do PDT (5%), e por André Janones, do Avante (4%).

