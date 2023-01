Temer tenta sair do ostracismo, ataca Lula e nega golpe de estado contra a presidente Dilma

Apoie o 247

247 - Michel Temer (MDB) resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Twitter depois que o petista chamou de golpe o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, tirada do cargo em 2016, quando técnicos do Senado e o Ministério Público Federal inocentaram a então chefe do Executivo. O ex-usurpador do mandato da petista também tentou defender a ponte para o futuro e seus resultados medíocres na economia.

"Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luis Inacio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas", disse.

O emedebista citou a economia para criticar o atual presidente. PEC do Teto de Gastos, que fez um congelamento de investimento público, e o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais foram medidas responsáveis pelo enfraquecimento do poder de consumo.

Nas redes sociais, internautas reforçaram que Dilma foi vítima de um golpe e também criticaram o governo Jair Bolsonaro, sucessor de Temer.

Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição.



👇 — Michel Temer (@MichelTemer) January 25, 2023

E sobre ele ter dito que destruí as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade: destruí um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%; inflação de dois dígitos para 2,75%; juros de 14,25 para 6,5%; — Michel Temer (@MichelTemer) January 25, 2023

Cometi a destruição de elevar o recorde na produção de grãos, nas exportações e na balança comercial. Como se vê, com a nossa chegada ao governo o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim “vítima” de um Golpe de Sorte. — Michel Temer (@MichelTemer) January 25, 2023

Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para a frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. — Michel Temer (@MichelTemer) January 25, 2023

