Voo mais alto de Cappelli pode ser o Ministério da Defesa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Crescem as especulações sobre a reformulação no Ministério do presidente Lula com a iminente saída de Flávio Dino do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, uma vez que ele passará a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de fevereiro.

A provável indicação do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça, e sua exigência de escolher o chefe da Secretaria Executiva da pasta, atualmente sob o comando de Ricardo Cappelli, lançaria um novo dilema para o governo do presidente Lula: onde acomodar Cappelli, que vem se destacando no exercício de suas funções, com ênfase para a resposta aos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023.

continua após o anúncio

Nesse sentido, em um gesto amigável, Lewandowski teria sugerido que Cappelli estaria pronto para "voos mais altos". Uma possibilidade aventada na Esplanada dos Ministérios, apurada pelo 247, é a de que Cappelli, que mantém boa interlocução com os militares, venha a ser nomeado ministro da Defesa.

O atual titular da pasta, José Múcio, sofre pressão pela sua saída, principalmente de sua família. No entanto, ele diz que o presidente Lula insiste em sua permanência no cargo. O Palácio do Planalto terá as próximas semanas para tomar as decisões. (Com informações de O Globo e Metrópoles).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: