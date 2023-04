Anderson Torres fornece senhas inválidas à PF e situação do ex-ministro se complica na prisão

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal não conseguiu acessar os dados em nuvem do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres porque ele forneceu senhas inválidas, informa Valdo Cruz, do g1.

Embora seus advogados tenham afirmado que ele estava colaborando com a investigação, fornecendo as senhas de acesso, a atitude de Torres irritou os investigadores, que consideram que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) está contribuindo para ficar mais tempo preso. Torres está detido desde janeiro, acusado de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro.

>>> PF pode suspender salário de Anderson Torres nas próximas semanas

Ele será questionado sobre as senhas inválidas que forneceu. A PF suspeita que ele tenha dado senhas falsas ou informações erradas.

A Polícia Federal está tentando acessar o celular de Torres para encontrar mensagens relacionadas à minuta do golpe encontrada em sua casa, bem como informações sobre ações da Polícia Rodoviária Federal para dificultar a ida de eleitores petistas às seções eleitorais nas eleições de 2022.

Os advogados de Torres estão tentando conseguir sua liberdade, argumentando que sua saúde está fragilizada e que ele está colaborando com as investigações. No entanto, o caso das senhas inválidas torna essa estratégia mais difícil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.