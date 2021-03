Antes de ser assessor de Bolsonaro, Filipe G. Martins trabalhou na Embaixada Americana

O trabalho de consultoria de Filipe Martins para o Departamento de Estado é uma evidência de que o relacionamento do governo dos EUA com a extrema direita olavista do Brasil não começou com a eleição de Trump ou de Bolsonaro, relata reportagem do portal Brasil Wire edit

Do Brasil Wire . Tradução de Nathália Urban - Filipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, foi acusado de fazer um gesto de supremacia branca durante discurso do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo , durante sessão no Senado.

A notícia foi capturada pela própria emissora de TV do Senado, e Randolfe Rodrigues, senador pelo Amapá, denunciou o ocorrido à polícia. Martins negou ter feito o gesto racista infame, mas o vídeo capturadoparecia confirmar a acusação, e as imagens viralizaram nas redes sociais, gerando uma onda de indignação no principal aliado de Bolsonaro.

O incidente chama a atenção para Martins, sua posição atual, histórico de empregos incomuns, conexões diretas com o governo dos Estados Unidos e seu relacionamento com a extrema direita brasileira.

Depois de trabalhar no Tribunal Eleitoral Eleitoral (TSE) até as eleições de 2014, Filipe Martins tornou-se “assessor econômico” da embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Martins, a quem se atribui a apresentação de Jair Bolsonaro a Steve Bannon , trabalhou na embaixada durante o período do golpe entre dezembro de 2014, após a eleição, e julho de 2016, quando o impeachment de Dilma Rousseff estava praticamente selado.

De acordo com o perfil de Martins no LinkedIn, ele foi responsável por pesquisas sobre a conjuntura política e econômica no Brasil, em particular as relações bilaterais com os EUA, e monitoramento da mídia durante o período do golpe.

Saindo da embaixada após o impeachment de Dilma, Martins então se tornou parte do grupo em torno da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, acabando por conseguir um cargo consultivo com ele. Martins é um discípulo de 32 anos do “guru” de extrema direita Olavo de Carvalho, e dá cursos em sua “filosofia”. Ele influenciou a política externa do governo Bolsonaro, ao lado do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, acusado por um ex-aliado de entregar um dossiê de esquerdistas e antifascistas à embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

O trabalho de consultoria de Martins 2014-16 para o Departamento de Estado é uma evidência de que o relacionamento do governo dos EUA com a extrema direita olavista do Brasil não começou com a eleição de Donald Trump ou Jair Bolsonaro.

Em julho de 2019, Martins se reuniu com o chefe do FBI no Brasil, David Brassanini, que estava acompanhado de William Popp, vice-chefe da missão na embaixada dos Estados Unidos. Brassanini é o principal supervisor da expansão do FBI no Brasil desde que Bolsonaro (e Sérgio Moro) assumiu o cargo, conforme documentado aqui .

Durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre as supostas notícias falsas, Filipe Martins foi acusado pelo deputado federal Alexandre Frota de apresentar Bolsonaro a Steve Bannon e de “promover linchamentos virtuais”. Martins foi intimado a comparecer à CPI para esclarecer sua suposta participação no chamado “gabinete do ódio”, que controla as milícias digitais do presidente e funciona como uma fábrica de notícias falsas.

