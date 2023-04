Banco do Brasil cancela patrocínio à Agrishow após descortesia com governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O governo federal cancelou o patrocínio do Banco do Brasil à Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (SP), após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ter sido desconvidado do evento por conta da confirmação da presença de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, "na medida em que o evento perde sua característica institucional e na medida em que houve essa descortesia com o ministro e com o Banco do Brasil que iria acompanhá-lo no evento, não se justifica mais o patrocínio". A declaração dele foi publicada na Folha de S.Paulo.

O presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira, foi o responsável por fazer o convite a Bolsonaro. O dirigente também preside a Associação Rural de Ribeirão e é vice-presidente da Assovale (Associação Rural Vale do Rio Pardo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.