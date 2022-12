Campanha de Bolsonaro omitiu dívida, afirma gráfica ao TSE

Apoie o 247

ICL

247 - A gráfica Impactus disse ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) omitiu uma dívida de campanha. De acordo com a nota fiscal emitida pela gráfica de Aparecida de Goiânia (GO), a campanha de Bolsonaro contratou adesivos microperfurados por R$ 54 mil em 28 de outubro. A conta nunca foi paga à empresa ou declarada à Justiça Eleitoral, o que é ilegal. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

Segundo a gráfica, "é necessário que a prestação de contas seja um demonstrativo fiel da arrecadação e gastos da campanha, o que infelizmente não aconteceu no presente caso". "Remanescendo, portanto, dívida de campanha não saldada e flagrantemente omitida da prestação de contas".

>>> STF adia decisão sobre o julgamento do orçamento secreto, que terminou em 5 a 4 contra emendas de relator

Se o ministro do TSE Raul Araújo decidir pela não prestação de contas de Bolsonaro, o ocupante do Planalto não poderá se candidatar novamente a um cargo público.

A prestação de contas eleitorais irregular pode prejudicar o PL, partido de Bolsonaro. A sigla pode perder o direito de receber o Fundo Eleitoral, fonte vital de dinheiro público que abastece a legenda.

Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Filho de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo.

A Justiça Eleitoral reprovou também as contas do governador eleito no estado de São Paulo em 2022, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e determinou uma multa milionária ao ex-ministro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.