TRE de SP rejeita contas de Eduardo Bolsonaro, que terá de devolver R$ 116 mil

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou nesta quinta-feira (15) as contas de campanha de quatro parlamentares eleitos. Um deles foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). De acordo com a Corte, as contas de Eduardo tinham valores diferentes do que ele declarou. O parlamentar terá de devolver R$ 116.881,48 aos cofres públicos, o equivalente a 16,15% do total gasto pela campanha (R$ 723.530,10). A informação foi publicada pelo portal Uol.

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o terceiro deputado federal mais votado no estado de São Paulo com mais de 740 mil votos. Em primeiro lugar ficou o líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), (1 milhão de votos), e em segundo a bolsonarista Carla Zambelli (PL) (946,2 mil de votos).

Mais três deputados estaduais eleitos tiveram as contas desaprovadas: Luiz Claudio Marcolino e Teonilio Barba, ambos do PT, e Fabiana B., do PL. Somados, eles terão que devolver R$ 996.607,01.

O TRE afirmou que a rejeição das contas não impede a posse dos parlamentares, e todos podem recorrer da decisão.

