247 - O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, informou nesta quarta-feira (26) que exonerou três dos quatro secretários nacionais da pasta. Também foram dispensados outros 26 servidores que ocupavam postos de direção.

A medida faz parte do processo de renovação da pasta determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porque, na semana passada, militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

Cappelli assumiu o GSI após a demissão do general Gonçalves Dias, que estava no cargo desde janeiro. Antes dele, quem ocupava o gabinete era o general Augusto Heleno, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao 247, Cappelli afirmou que as imagens dos atos golpistas vão ser públicas. O GSI divulgou, em seu site, arquivos das imagens do circuito interno de segurança do Planalto, invadido por terroristas.

Câmeras mostraram, por exemplo, que o major José Eduardo Natale de Paula, então integrante do GSI em 8 de janeiro, guiou bolsonaristas durante a ação. Ele foi nomeado pelo general Augusto Heleno.

Terroristas também tentaram invadir o gabinete do presidente Lula em Brasília, mas não conseguiram.

Veja a lista dos exonerados do GSI:

Cargo/ Função P/ Grad/ Tít Nome Completo

1

Secretário de Assuntos de

Defesa e Segurança Nacional Brigadeiro-do-Ar MAX CINTRA MOREIRA

2

Secretário de Segurança e

Coordenação Presidencial

General de

Brigada MARCIUS CARDOSO NETTO

3

Secretário de Coordenação

de Sistemas Contra-Almirante MARCELO DA SILVA GOMES

4 Secretário-Executivo Adjunto

General de

Brigada MARCELO GOÑES SABBÁ DE ALENCAR

5 Assessor Militar

Capitão-de-Mar-eGuerra (MB) TÁCITO AUGUSTO DA GAMA LEITE

6

Diretor do Departamento de

Assuntos de Defesa e

Segurança Nacional Coronel (FAB) IVAN LUCAS KARPISCHIN

7 Assessor Chefe Militar Coronel (EB) LUÍS ANTONIO CORREIA LIMA

8 Assessor Militar Coronel (EB) ANTÔNIO ALEXANDRE ROCHA PONTES

9

Diretor do Departamento de

Gestão Coronel (EB) GLADSTONE BARREIRA JÚNIOR

10 Assessor Militar Coronel (EB) ALEXANDRE SANTOS DE AMORIM

11

Coordenador-Geral de

Capacitação Coronel R/1 (EB) VALDIR CAMPÊLO JÚNIOR

12

Chefe de Gabinete da

Secretaria Executiva Coronel R/1 (EB) JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

13

Coordenador-Geral de

Segurança de Instalações Coronel R/1 (EB) ANDRÉ LUIZ GARCIA FURTADO

14 Assessor Técnico Militar Major (EB) ANÍSIO MORAIS PESSOA JÚNIOR

15 Chefe Major (PM-DF) WAGNER BRUNO ALVES DE OLIVEIRA

16 Assessor Técnico Capitão R/1 (EB) JORGE ALLAN DOS SANTOS

17 Sem Função - PTTC Capitão R/1 (EB) NICOMEDES CARDOSO MENEZES NETO

18 Assistente Técnico Militar 1º Tenente (EB) JORGE LUIZ LEANDRO DE BARCELLOS

19 Assistente Técnico Militar 1º Tenente (EB) EDI CARLOS BERNADINO

20 Assistente Técnico Militar 2º Tenente (EB) FELIPE BELLO BASTOS

21 Supervisor Subtenente (EB) IVAN FREIRE DE FREITAS

22 Supervisor Subtenente (EB) ALESSANDRO MOREIRA FLORES NUNES

23 Supervisor Suboficial (MB) WASHINGTON LUIZ PUGLIESE DOS SANTOS

24 Supervisor Suboficial (FAB) RAINIERI DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO

25 Supervisor 1º Sargento (EB) CRISTIAN GUERREIRO DA CRUZ

26 Assistente 1º Sargento (BM-DF) WENDELL TEOFILO DA SILVA SOARES

27 Assistente 1º Sargento (PM-DF) EMIVALDO JOSÉ DA SILVA

28 Especialista 3º Sargento (PM-DF) JOÂO LUIZ SAPUCAIA VINHAS

29 Assessora Técnica do Gabinete Srª NAIR HENRIQUE DE OLIVEIR

