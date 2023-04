Novas imagens mostram major indicado por Augusto Heleno guiando terroristas no Planalto (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Novas imagens internas dos atos golpistas em Brasília (DF) contra o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro mostraram o major José Eduardo Natale de Paula, então integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), guiando os terroristas durante a ação. Natale era o responsável pela guarda do Planalto naquele dia. Ele foi nomeado pelo general Augusto Heleno, chefe do GSI no governo Jair Bolsonaro (PL). O militar chegou a indicar caminho e cumprimentar um dos criminosos.

O chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, reforçou que, pelas imagens, é possível identificar a colaboração de militares do GSI com os golpistas.

Bolsonaristas tentaram invadir o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, mas não conseguiram.

O GSI, comandado interinamente por Ricardo Cappelli, divulgou, em seu site, arquivos das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Planalto.

Confira no vídeo abaixo a ação de Natale a partir dos 4min43s:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.