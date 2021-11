Dino questiona viagens de Bolsonaro a Dubai: só passeio ou fuga da jurisdição do Tribunal Penal Internacional?

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), questionou as constantes viagens de Jair Bolsonaro a Dubai, cidade do Emirados Árabes Unidos. Bolsonaro voltou a realizar viagem inútil a Dubai com sua comitiva e está hospedado em hotel luxuoso.

“Essas constantes viagens a Dubai são só passeio mesmo? Ou tem algo de esquisito nisso? Estão preparando exílio para o fim dos efêmeros e desastrados anos de poder? Ou a preocupação é fugir à jurisdição do Tribunal Penal Internacional?”, perguntou no Twitter.

Essas constantes viagens a Dubai são só passeio mesmo ? Ou tem algo de esquisito nisso ? Estão preparando exílio para o fim dos efêmeros e desastrados anos de poder ? Ou a preocupação é fugir à jurisdição do Tribunal Penal Internacional ? PUBLICIDADE November 14, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE