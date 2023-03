Distrito Federal tem mais de 100 mil pessoas com deficiência

Estatística corresponde a 3,8% da população com dois anos ou mais no DF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) mostram que vivem no DF 113.642 pessoas com deficiência, isso corresponde a 3,8% da população com dois anos ou mais. Entre elas, 43,2% possuem deficiência visual; 22,6%, múltipla; 19,8%, física; 7,2%, auditiva; e 7,2%, intelectual/mental.

Especialistas em saúde apontam que o acompanhamento em diversas áreas é fundamental para o bem-estar físico e social dessa parcela da população. Nesse contexto, surgiram muitas organizações sem fins lucrativos, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (APAE-DF), que promove ações em favor de jovens e adultos com deficiência intelectual (associada ou não a outras deficiências).

>>> Campanha da APAE-DF mostra importância de inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

A instituição em questão, por exemplo, atende 700 pessoas com deficiência (PCDs) por ano, sendo 460 nas quatro unidades de atendimento (Asa Norte, Ceilândia, Guará e Sobradinho) e outras 230 acompanhadas no mundo do trabalho. No atendimento, conciliam-se ações de Assistência Social e de Educação para garantir direitos, favorecer a qualidade de vida, ampliar a autonomia e viabilizar o acesso de seu público ao mundo do trabalho.

Além das próprias pessoas com deficiência atendidas, a Associação também ampara, orienta e acompanha as famílias em suas necessidades sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.