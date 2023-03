Campanha da APAE-DF mostra importância de inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Apoie o 247

247 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (APAE-DF) está com uma campanha neste mês de março para divulgar um dos princípios que a organização trabalha há quase 60 anos: a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Diversos materiais publicitários ganharam a capital do país, Brasília. Em um vídeo ilustrativo, uma família feliz está sentada à mesa no café da manhã. O casal tem Síndrome de Down e convive de forma harmônica. A cena retrata a importância da integração social para o bem-estar desse público.

Na campanha, você encontra ainda um “Qr Code” onde é possível fazer uma doação. O código direciona para a página doe.apaedf.org.br . São diferentes formas de apoiar: pix, cartão, transferência. Todos os valores caem diretamente nas contas da APAE-DF.

APAE-DF

Fundada em 20 de agosto de 1964, a APAE do Distrito Federal é uma organização da sociedade civil – sem fins lucrativos – que promove ações em favor de jovens e adultos com deficiência intelectual (associada ou não a outras deficiências).

A instituição concilia ações de Assistência Social e de Educação para garantir direitos, favorecer a qualidade de vida, ampliar a autonomia e viabilizar o acesso de seu público ao mundo do trabalho.

São 700 pessoas com deficiência (PCDs) favorecidas por ano, sendo 460 nas quatro unidades de atendimento (Asa Norte, Ceilândia, Guará e Sobradinho) e outras 230 acompanhadas no mundo do trabalho. Além delas, a Associação também ampara, orienta e acompanha as famílias em suas necessidades sociais.

Embora estabeleça parcerias com algumas empresas e órgãos públicos, a APAE-DF não pertence ao governo e também não é uma empresa. A Associação integra o chamado Terceiro Setor, sendo filiada ao Movimento Apaeano.

A Rede APAE é formada por um conjunto organizacional composto por uma Federação Nacional, por 21 Federações Estaduais e por mais de 2 mil APAEs espalhadas por todo território brasileiro – sendo a APAE-DF uma delas.

Atendimento

Os beneficiários das quatro unidades da APAE-DF, geralmente, são atendidos em horário integral (das 8h às 17h), recebendo quatro alimentações diárias.

As ações são custeadas por doações financeiras de associados e da comunidade, conquistados especialmente por meio do serviço de doações por telefone da instituição (TeleApae). Entretanto, a APAE-DF também conta com recursos humanos e financeiros cedidos por diversos parceiros, sendo os principais a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES) e o Capital de Prêmios, por meio de sua parceria com a APAE Brasil.

A Associação conta, ainda, com cessões de espaço, recursos humanos ou doações materiais de parceiros como a Universidade de Brasília, o Arquivo Nacional, SESC, SENAC, entre outros.

