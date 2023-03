Em recados internos, Lula cobra explicações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho

Apoie o 247

247 - Pelos bastidores de Brasília, o presidente Lula (PT) emitiu um recado de que espera explicações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), sobre as denúncias que têm sido veiculadas pela imprensa.

A mais recente delas, divulgada pelo Estado de S. Paulo, dá conta de que Juscelino usou um avião da FAB e recebeu diárias para ir a um leilão de cavalos de raça em São Paulo.

>>> Ministro admite uso de R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar estrada que dá acesso à sua fazenda

"A situação de Juscelino provoca constrangimento no Palácio do Planalto, mas a ordem de Lula é para que os ministros não comentem o assunto em público. Em conversas reservadas, deputados e senadores da base aliada afirmam que Lula deveria demitir rapidamente Juscelino", informa o jornal. Juscelino foi indicado ao governo pelo União Brasil.

Líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que aguarda uma posição do Palácio do Planalto e pediu que não haja pré-julgamento. "Não tenho posição pessoal. Sou líder do governo, eu vou ter que esperar a avaliação que se faz no centro do governo, na Casa Civil. (...) Acho que não podemos pré-julgar ninguém. Temos que esperar a revelação dos fatos, a investigação, para saber se tudo que estão falando é pertinente ou não".

