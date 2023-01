Ministro admite uso de R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar estrada que dá acesso à sua fazenda

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), admitiu ao Estado de S. Paulo ter destinado R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua própria fazenda, em Vitorino Freire (MA), denominada Fazenda Alegria. No local, ele também construiu uma pista de pouso e um heliponto para uso pessoal.

De acordo com a reportagem, todo o processo de asfaltamento da rodovia envolve pessoas da intimidade do ministro. "A pedido dele, os recursos foram parar na cidade que tem sua irmã como prefeita. A empresa contratada pelo município para tocar a obra é de um conhecido de longa data. E o engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que deu aval para o projeto foi indicado por seu grupo político".

Apontado pela Polícia Federal como sócio oculto da Construservice, o empresário Eduardo José Barros Costa, o Eduardo Imperador, é conhecido de Juscelino "há mais de 20 anos, antes mesmo de se tornar parlamentar”, diz nota da assessoria do próprio ministro. "Cinco meses após a assinatura do contrato, Eduardo Imperador foi preso pela Polícia Federal, acusado de pagar propina a servidores federais em troca de obras na cidade e de ser sócio oculto da Construservice. O ministro disse que as fazendas beneficiadas estão desde os anos 1980 nas mãos de sua família e argumentou que elas são cercadas por 'inúmeros povoados'", diz a matéria.

Ministro afirma ser "leviano" dizer que a obra beneficiou apenas a sua propriedade, já que a estrada tem 19km de extensão. Ele argumenta ainda ser "natural e previsível que, na qualidade de parlamentar, Juscelino Filho tenha o compromisso de levar recursos para a região, sua base política".

Outro lado

A Codevasf diz desconhecer que a estrada em questão passa por fazendas do ministro e de seus familiares e disse que a responsabilidade pela seleção da empresa e pela indicação das estradas contempladas é da prefeitura.

Secretário de Administração de Vitorino Freire, Josué Lima de Alencar afirma que a escolha das estradas para receber o asfalto cabe ao município e que a empresa contratada foi selecionada de acordo com os pré-requisitos da licitação.

Prefeita de Vitorino Freire e irmã do ministro, Luanna Rezende (União Brasil) não se manifestou.

Advogado da Construservice e de Eduardo Imperador, Tharick Santos Ferreira não se manifestou.

