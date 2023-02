Ministro das Comunicações usou voo da FAB para ir a leilão de cavalos fora da agenda, diz jornal

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) e recebeu do governo federal pagamento de quatro diárias e meia para uma viagem para São Paulo. Na ocasião, ele participou de um leilão de cavalos e outros eventos fora da agenda oficial. As informações são do Estadão.

O ministro saiu da capital federal no dia 26 de janeiro e ficou em São Paulo até o dia 29. No primeiro dia, teve uma reunião com representantes da Claro e no dia seguinte fez uma visita ao escritório da Telebrás, na capital paulista, e teve um encontro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Depois dos compromissos oficiais, o titular da pasta foi a um leilão de cavalos de raça avaliados em até R$ 1 milhão.

A lei determina que voos da FAB têm como prioridades emergência médica, razões de segurança e viagens a serviço. O ministro, no dia 26 de janeiro, alegou que o compromisso era “urgente”.

