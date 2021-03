Engavetador de impeachments, Maia diz que Brasil voltará a sorrir após queda de Bolsonaro

247 - Repercutindo as declarações de Jair Bolsonaro de que as medidas restritivas para contenção do coronavírus são "frescura" e "mimimi", o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) escreveu no Twitter que o país voltará a sorrir quando Bolsonaro deixar a presidência.

"A gente volta a sorrir quando você sair. Até lá, paciência e serenidade", afirmou.

Maia, no entanto, quando ocupava a presidência da Câmara dos Deputados, ignorou mais de 60 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e, portanto, poderia ter evitado a tragédia que vive atualmente o país.

