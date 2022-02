Erika Kokay: Bolsonaro retoma "fakeada" porque não tem nada para mostrar

Apoie o 247

247 – A deputada federal Erika Kokay avalia que Jair Bolsonaro decidiu voltar a explorar politicamente o caso da suposta facada de Juiz de Fora por não ter absolutamente nada a mostrar ao povo brasileira. Na sua opinião, a "fakeada" seria uma forma de tentar ocultar seu "fracasso completo" como presidente. Confira e saiba mais:

Bolsonaro retoma episódio da fakeada pq não tem mais nada para mostrar ao povo brasileiro.

Não trabalha, não realizou uma obra estruturante, não salvou vidas nem a economia. Seu governo é um fracasso completo! — Erika Kokay (@erikakokay) February 14, 2022





Jair Bolsonaro (PL) publicou no Twitter na manhã desta segunda-feira (14) um vídeo "que nem sabia que existia" e que diz ser de 2018. A gravação, da "noite do dia 6 ou já madrugada de 7 de setembro de 2018", segundo ele, no tuíte, foi feita após a cirurgia em decorrência da suposta facada que levou durante a campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora, Minas Gerais.

No vídeo, Bolsonaro, então candidato a presidente da República, faz um discurso programático, dizendo ter "uma missão aqui na terra".

As imagens mostram o chefe do governo federal em seu "pós-operatório" discursando por três minutos, sem pausa, após supostamente ter ficado entre a vida e a morte. Ele não demonstra sentir qualquer dor - em razão dos pontos que teria levado, de uma cirurgia que teria lhe aberto o tórax - e, saindo de uma anestesia geral, revela eloquência incomum para pós-operados.

A suposta facada de 2018 será a principal arma do bolsonarismo para a campanha presidencial de 2022, tanto para reerguer a imagem de Bolsonaro como para atacar adversários. Os filhos de Bolsonaro já entraram em cena para, agora, acusar o PT de ter relação com o suposto atentado.

