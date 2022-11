Flávio e Eduardo Bolsonaro pedem cidadania italiana

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram nesta terça-feira (8) à embaixada da Itália em Brasília (DF) para avançar no processo de obtenção da cidadania italiana. A informação foi publicada pela coluna de Rodrigo Rangel.

Os parlamentares fizeram o pedido nove dias após Jair Bolsonaro (PL) perder a eleição no segundo turno para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista conseguiu 50,9% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% do ocupante do Planalto.

>>> Valdemar Costa Neto diz que o PL não reconhece resultado das urnas

O senador confirmou que a família quer a cidadania. "Minha família tem origem italiana e tenho direito de requerer cidadania italiana, o que começou a ser tratado em setembro de 2019", disse.

O parlamentar negou que esteja pensando em deixar o Brasil. "Sou senador da República por mais quatro anos, pretendo disputar a reeleição e, antes que comecem a criar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.