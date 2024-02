Homem que tentou invadir o Palácio da Alvorada com um carro diz ser bancário da Caixa Econômica Federal

Apoie o 247

247 - O homem suspeito de tentar invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã do sábado (24), disse à Polícia Federal (PF) que é bancário e trabalha na Caixa Econômica Federal. Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, o suspeito tem 29 anos e disse que “errou o caminho para casa” após ingerir bebida alcoólica.

O suspeito foi identificado e localizado em um condomínio nas proximidades do Alvorada, poucas horas após avançar sobre o palácio. Na ação, o veículo teve os pneus furados pela “cama de faquir", dispositivo equipado com perfuradores em metal projetados para impedir a fuga de veículos, e também foi alvejado por disparos efetuados pelos seguranças.

Em nota, a PF informou que “o veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso.

A tentativa de invasão aconteceu na véspera do ato convocado por Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de estado, na Avenida Paulista e na mesma semana em que o presidente Lula denunciou ao mundo o genocídio promovido pelo estado de Israel contra o povo palestino.

