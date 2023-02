Integrantes da PGR avaliam que as denúncias de Marcos Do Val ainda são incipientes e algumas versões se contradizem

Apoie o 247

247 - Membros da Procuradoria-Geral da República (PGR) destacaram reservadamente que as denúncias feitas nas últimas horas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) estão no começo e são necessárias provas concretas para comprovar o que o parlamentar vem alegando. De acordo com essas fontes, o parlamentar tem contra si algumas versões contraditórias. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O senador revelou que Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) discutiram uma forma de tentar um golpe de estado. Um dos objetivos era grampear conversas do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e conseguir alguma informação que pudesse comprometer levar ao impeachment do juiz. Do Val ajuda no plano de gravar diálogos do magistrado.

O ministro do STF determinou a abertura de uma investigação para apurar a conduta do senador, que, na avaliação do juiz, apresentou versões contraditórias.

