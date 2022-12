Lula escolhe ministro para o Gabinete de Segurança Institucional

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias será o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) a partir de janeiro. O cargo é ocupado atualmente pelo general aposentado Augusto Heleno. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pela coluna Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

G. Dias, como é chamado, coordenou a segurança de Lula durante a campanha deste ano. No primeiro governo do petista, o militar atuou na segurança pessoal do então presidente. O general foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O próximo presidente quer o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) no Ministério do Desenvolvimento Social.

Para o Ministério do Planejamento, Lula convidou o economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real.

A ex-ministra Miriam Belchior vai ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta do Planejamento.

Algumas pastas têm nomes certos para 2023 - Fazenda (Fernando Haddad), Itamaraty (Mauro Vieira), Educação (Camilo Santana) e Defesa (José Múcio Monteiro).

O presidente eleito indicou também nomes para Cultura (Margareth Menezes), Advocacia-Geral da União (Jorge Messias) e Controladoria-Geral da União (Vinícius Marques de Carvalho).

