Polícia prende bolsonarista filmado ao destruir relógio de Dom João VI (vídeo)

247 - Policiais federais de Goiás prenderam nesta segunda-feira (23) o bolsonarista Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Câmeras de segurança filmaram o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) destruindo no Palácio do Planalto o relógio do século 17, feito pelo francês Balthazar Martinot (1636-1714). O homem será levado a Brasília.

O relógio de pêndulo foi um presente da Corte Francesa para Dom João VI em 1808, quando ele e outros membros da Corte portuguesa vieram morar no Brasil.

Balthazar Martinot era o relojoeiro do rei francês Luís XIV (1638-1715).

Veja agora a extensa ficha criminal do bolsonarista.

