Presidente do PL diz a Fachin que acredita no processo eleitoral e isola Bolsonaro no ataque às urnas

Avaliação no TSE é de que Bolsonaro está sozinho no ataque ao sistema eleitoral. Valdemar Costa Neto prometeu agir como "bombeiro"

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu por cerca de 40 minutos nesta quarta-feira (27) com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, no prédio da Corte, para assegurar que seu partido acredita na lisura do processo eleitoral brasileiro.

Costa Neto fez questão de evidenciar a Fachin que o candidato de seu partido à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), está sozinho nos ataques às urnas eletrônicas.

O entendimento do TSE após a reunião, segundo Thaís Arbex, da CNN Brasil, é que os aliados de Bolsonaro, apesar de calados, não concordar com o tom beligerante do chefe do Executivo contra o sistema eleitoral.

O dirigente do PL afirmou a Fachin que a sigla não tem interesse na conflagração das instituições e se disse disposto a atuar como "bombeiro" entre o Palácio do Planalto e o TSE. Costa Neto garantiu a participação do PL no processo de fiscalização das urnas e avisou ao ministro que os representantes do partido para a tarefa já foram escolhidos.

Vice-presidente do PL, o deputado federal Capitão Augusto (SP) também participou da conversa: 'explicamos que nosso intuito é ajudar, não atrapalhar', teria dito o dirigente partidário, segundo Basília Rodrigues, da CNN Brasil.

Técnicos do PL responsáveis pela fiscalização das urnas eletrônicas vão se reunir na segunda-feira (1) com técnicos do TSE.

