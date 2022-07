Valdemar Costa Neto, presidente do PL, visita Fachin após ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral

De acordo com aliados, a ideia do encontro foi sinalizar que as ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro não é o posicionamento do PL edit

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, encontrou-se nesta quarta-feira (27) com presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, para tentar diminuir a revolta do Judiciário com Jair Bolsonaro (PL), responsável por fazer acusações sem provas ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável.

De acordo com aliados de Costa Neto, a ideia do encontro foi sinalizar que o posicionamento de Bolsonaro não é o mesmo do PL. A informação foi publicada nesta quarta-feira (27) pelo jornal Folha de S.Paulo.

No dia 18 de julho, Bolsonaro colocou em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, durante uma reunião com embaixadores.

Mais de 100 mil pessoas (juristas, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, representantes do mercado financeiro, empresários, artistas e personalidades) assinaram um documento contra as ameaças de golpe feitas por Bolsonaro. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, controlados pelo governo federal, não assinaram.

