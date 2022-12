Randolfe cobra Ibaneis Rocha: “não é aceitável tanta tolerância com atos terroristas” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Randolfe (Rede-AC) cobrou nesta segunda-feira (12) ações do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), contra o vandalismo de bolsonaristas nas proximidades da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF). "Não é aceitável tanta tolerância com atos terroristas", disse o parlamentar em entrevista à CNN Brasil.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) usaram pedaços de pau e quebraram alguns carros em Brasília após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a prisão do líder indígena José Acácio Serere Xavante, apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), futuro ministro da Justiça, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), cobraram punição aos responsáveis pelos atos.

Randolfe também anunciou que entrará com uma ação no Judiciário ainda nesta noite de segunda pedindo que Michelle Bolsonaro seja responsabilizada no inquérito que investiga atos bolsonaristas, por ter distribuído quentinhas a manifestantes no Palácio da Alvorada, além de ação policial contra participantes dos protestos acampados na residência oficial da Presidência da República.

Michelle Bolsonaro. Foto: Reprodução (Instagram)





NÃO é manifestação democrática, NÃO é um ato de pessoas de bem. O que Brasília está presenciando hoje são ações criminosas de quem não aceita a Democracia. Todos devem ser responsabilizados, inclusive a influência de Bolsonaro e sua esposa pelo estímulo aos golpistas! pic.twitter.com/puaRdI6FD8 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) December 13, 2022

