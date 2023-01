Rui Costa diz que Abin sairá do GSI e será administrada pela Casa Civil

"Estamos discutindo um novo formato para melhorar a qualidade da informação que o presidente recebe”, afirmou o ministro. Agência esteve no centro de polêmicas no governo Bolsonaro edit

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), confirmou a Guilherme Amado, do Metrópoles, que a pasta passará a administrar a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que deixará o 'guarda-chuva' do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

"Estamos discutindo um novo formato de vínculos e fluxos para melhorar a qualidade da informação que o presidente recebe. (...) Estão sendo analisados modelos e estruturas e em breve será anunciada (a mudança)", afirmou o ministro.

Desde o final do ano passado o governo Lula (PT) já cogitava transferir a Abin do GSI para a Casa Civil. Após os atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8, com a possível conivência de integrantes do GSI, aumentou a pressão pela desmilitarização da Abin.

Durante o governo Bolsonaro, a Abin protagonizou polêmicas. Uma delas foi o uso da agência pelo então ocupante do Palácio do Planalto para espionar adversários.

