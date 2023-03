TCU deve determinar que Bolsonaro devolva joias sauditas que ele pegou ilegalmente

O ex-ocupante do Planalto tem sido aconselhado a se antecipar e desistir de ficar com os itens luxuosos edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) deve determinar a Jair Bolsonaro (PL) que devolva as joias dadas a ele de presente pelo governo da Arábia Saudita em 2021. O ex-ocupante do Planalto tem sido aconselhado a se antecipar e desistir de ficar com os itens luxuosos. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama. No segundo pacote tinha joias estimadas em cerca de R$ 400 mil.

Segundo imagens do dia 26 de outubro de 2021 na alfândega do aeroporto de Guarulhos (SP), o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que joias estimadas em R$ 16,5 milhões iriam para Michelle Bolsonaro.

