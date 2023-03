Em vídeo, Bento Albuquerque confirma que joias apreendidas iriam para Michelle

Apoie o 247

247 - Imagens do dia 26 de outubro de 2021 na alfândega do aeroporto de Guarulhos (SP) mostraram auditores fiscais revistando Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do ministro de Minas e Energia na época, Bento Albuquerque. O titular da pasta confirmou que as joias iriam para Michelle Bolsonaro. Na legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. "Isso tudo vai entrar lá pra primeira-dama", disse Albuquerque, de acordo com relatos divulgados pela Globo.

Soeira, que voltava da Arábia Saudita, tentou entrar no Brasil com as joias não-declaradas à Receita Federal. O governo do país asiático deu as joias para o Brasil, onde, segundo a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Bolsonaro admitiu ter ficado com um dos dois pacotes de joias e recebeu itens avaliados em cerca de R$ 400 mil. O outro pacote, que teria como destino a esposa dele, guardava joias estimadas em cerca de R$ 16,5 milhões.

O ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes pressionou servidores públicos a liberar as joias detidas na alfândega de Guarulhos (SP). O ex-dirigente usou mensagens de texto enviadas por aplicativos como Whatsapp, gravou áudios, fez telefonemas e encaminhou e-mails sobre o assunto.

EXCLUSIVO: Imagens reveladas pelo Jornal Nacional mostram ex-ministro afirmando aos auditores da Receita Federal que joias eram de Michelle Bolsonaro. Caso pode levar à prisão dos envolvidos. pic.twitter.com/Ibj9jY461T — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) March 9, 2023

