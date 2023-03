Quebra da Americanas pode causar recessão e justifica corte na taxa de juros, diz ex-diretor do BC

Apoie o 247

247 - A quebra da Americanas pode ter um efeito maior sobre a economia brasileira, inclusive com o risco de empurrar o país, já em desaceleração, para uma recessão. A avaliação é do ex-diretor do Banco Central Tony Volpon.

Este cenário reforça a pressão para que o Banco Central adiante a agenda de redução dos juros, podendo até mesmo realizar cortes na taxa Selic já em suas próximas reuniões.

“O evento Americanas me parece, hoje, não ser somente algo delimitado a uma empresa, a Americanas, ou a um setor, o varejo, ou a um setor do mercado financeiro, o de crédito privado”, disse Tony Volpon à CNN.

“Pelas ramificações e efeitos que teve, acho que virou um fator macroeconômico sistêmico”, acrescenta.

Volpon foi diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC entre 2015 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff.

