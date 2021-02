Bolsonaro vai a Pernambuco inaugurar testes de obra de abastecimento e retorna a Brasília em silêncio

247 - Jair Bolsonaro visitou na manhã desta sexta-feira (19) o estado de Pernambuco para participar da solenidade de acionamento das comportas do Ramal do Agreste. Trata-se de um sistema de abastecimento de água, no reservatório de Barro Branco, em Sertânia, no Sertão. Junto com ele estava o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Sem máscara, Bolsonaro tirou fotos com apoiadores e não fez discurso. Ele retornou a Brasília por volta das 12h.

Bolsonaro ganhou os jornais na quinta-feira (18) após dizer que "algo vai acontecer na Petrobras", levantando rumores sobre uma possível demissão do presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

Nesta sexta-feira a Câmara dos Deputados vota o caso do parlamentar Daniel Silveira, deputado apoiador de Bolsonaro que teve prisão decretada por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nem a polêmica sobre Castello Branco e nem a situação de Silveira foram comentadas por Bolsonaro.

