Depois do Rio, Lula vai ao Nordeste buscar alianças para 2022

Os próximos destinos do ex-presidente devem ser Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão. No Rio de Janeiro o petista teve uma intensa agenda de encontros e diálogos edit

lula

247 - O ex-presidente Lula, que faz um giro nacional visando alianças para 2022, deve viajar ao Nordeste entre o final de junho e início de julho, de acordo com Juliana Dal Piva, do UOL.

O petista esteve no Rio de Janeiro nos últimos dias e fez diversos encontros com lideranças políticas do estado e de variados partidos. Na sexta-feira (11), por exemplo, o ex-presidente se reuniu com brizolistas para debater o legado de Leonel Brizola. O ex-vereador Leonel Brizola, neto de Brizola, disse neste sábado (12) que o encontro serviu para discutir uma “convergência lulabrizolista para resgatar a dignidade do povo brasileiro”.

Na quinta-feira (10) Lula esteve com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ), os deputados estaduais André Ceciliano (PT) e Carlos Minc (PSB-RJ), o ex-senador Lindbergh Farias e o ex-deputado federal Wadih Damous, entre outros. Ele também conversou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD-RJ).

Em sua próxima viagem, o petista deve visitar a Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão.

