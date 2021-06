Neto de Brizola se encontra com Lula e fala em convergência “lulabrizolista”

“Hoje tive a honra de reencontrar e dialogar com o @LulaOficial sobre a convergência lulabrizolista para resgatar a dignidade do povo brasileiro”, postou o ex-vereador Leonel Brizola nas redes sociais edit

247 - O ex-vereador Leonel Brizola, neto de Brizola, usou as redes sociais para afirmar que o encontro que manteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva serviu para discutir uma “convergência lulabrizolista para resgatar a dignidade do povo brasileiro”. O encontro entre eles foi anunciado pelo próprio Lula por meio do Twitter nesta sexta-feira (11).

“Hoje tive a honra de reencontrar e dialogar com o @LulaOficial sobre a convergência lulabrizolista para resgatar a dignidade do povo brasileiro”, postou Leonel. ‘Independentemente das divergências, em todos os momentos cruciais da política brasileira Leonel Brizola esteve com o Lula. Só para lembrar: em 2002 deixou a candidatura do Ciro para apoiar o Lula”, destacou ele em uma outra postagem sobre o assunto.

Mais cedo, Lula havia feito um post sobre o encontro. “Ano que vem é o centenário de Leonel Brizola. Hoje encontramos @leonelbrizola50, Vivaldo Barbosa e outros brizolistas preocupados em preservar a memória desse grande brasileiro com a criação de um acervo. Uma conversa sobre passado, presente e futuro”, escreveu no Twitter.

Confira as postagens de Lula e Leonel Brizola sobre o assunto.

Hoje tive a honra de reencontrar e dialogar com o @LulaOficial sobre a convergência lulabrizolista para resgatar a dignidade do povo brasileiro.✊ https://t.co/4MUnzR7VU1 June 12, 2021

Independentemente das divergências, em todos os momentos cruciais da política brasileira Leonel Brizola esteve com o Lula. Só para lembrar: em 2002 deixou a candidatura do Ciro para apoiar o Lula. — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizola50) June 11, 2021

