Deputada pede que PGR investigue Pazuello por "ludibriar STF" com assinaturas falsas em plano de vacinação

247 - A deputada Natália Bonavides (PT-RN) protocolou representação na Procuradoria Geral da República contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por apresentar assinaturas não autorizadas de pesquisadores no plano nacional de imunização contra a Covid-19, apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Protocolei representação contra Pazuello por tentar ludibriar o STF ao entregar documento de autoria falsa. Irônico: o governo que difama universidades com fakenews e despreza a ciência tenta, com fraude, se apoderar da credibilidade de cientistas para legitimar plano de vacinação", informou a deputada pelo Twitter.

Neste sábado (12), um grupo de 36 cientistas que fazem parte do órgão técnico que assessora o Ministério da Saúde divulgou uma nota conjunta em que diz não ter sido consultado sobre o plano de vacinação.

“O grupo técnico assessor foi surpreendido no dia 12 de dezembro de 2020 pelos veículos de imprensa que anunciaram o envio do Plano Nacional de Vacinação da COVID-19 pelo Ministério da Saúde ao STF. Nos causou surpresa e estranheza que o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico não nos foi apresentado anteriormente e não obteve nossa anuência”, diz trecho da nota.

Após o mal estar gerado pela revelação, o Ministério da Saúde respondeu dizendo que os pesquisadores cujos nomes constam no plano de vacinação “são técnicos escolhidos como convidados” e a participação deles "foi apenas de cunho opinativo e sem qualquer poder de decisão".

