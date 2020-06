Dino: Bolsonaro se sente um interino, incapaz de tomar decisões definitivas?

O governador do Maranhão, Flávio Dino, criticou o fato de o governo estudar a possibilidade de ter um ministro interino na Educação e já ter na Saúde outro titular interino. "Será que Bolsonaro se sente um interino, incapaz de tomar decisões definitivas?", questionou edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), alertou para a falta de rumo do governo Jair Bolsonaro, que estuda nomear um interino para o ministério da Educação e já tem o general Eduardo Pazuello como titular interino da Saúde.

"Alguns especulam que em breve teremos uma situação inédita na história. Um governo com ministros INTERINOS na SAÚDE e na EDUCAÇÃO, simultaneamente. Será que Bolsonaro se sente um interino, incapaz de tomar decisões definitivas?", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

A demissão do chefe do MEC, Abraham Weintraub, estaria próxima de ser anunciada. O secretário-executivo da pasta, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, é cotado para assumir interinamente o cargo.

A imagem de Weintraub ficou mais desgastada ainda após ele defender a prisão dessas "vagabundos" do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi concedida a membros do governo em reunião ministerial do dia 22 de abril.

Na Saúde, Pazuello assumiu interinamente o cargo, após Nelson Teich deixar a pasta por discordâncias com Bolsonaro, que, diferentemente do seu ex-subordinado, defende a cloroquina para o tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus.

