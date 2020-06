Weintraub está demitido, antecipa blogueiro bolsonarista

O site bolsonarista Terça Livre informou que o ministro da Educação Abraham Weintraub já está demitido: "a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação (MEC) está próxima de ser anunciada” edit

Revista Fórum - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, já estaria limpando as gavetas para deixar o governo e o anúncio deve ser feito a qualquer momento. Ao menos é o que informam os bolsonaristas do site Terça Livre.

“A saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação (MEC) está próxima de ser anunciada”, diz postagem do site do blogueiro Alan dos Santos, que é próximo de Weintraub.

À coluna Radar, da revista Veja, interlocutores de Jair Bolsonaro informaram que o presidente aguarda o pedido de demissão do atual titular do MEC, e que o anúncio de sua saída deve ser feito até esta quinta-feira (18).

Weintraub é alvo do inquérito que investiga ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e disseminação de notícias falsas. Ministros da Corte já revelaram, inclusive, que o olavista por vir a ser preso.

