Governo autoriza intervenção em prisões do RN

247 — Após dois dias de ataques de facções criminosas, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou a intervenção da Força-Tarefa Penitenciária no Rio Grande do Norte, medida que já entrou em vigor.

A operação terá duração de 30 dias a partir desta quarta-feira (15), visando coordenar as atividades de guarda, vigilância e custódia de presos nos presídios.

A ação é fruto do esforço colaborativo dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública. Além disso, o Ministro também determinou que a Polícia Rodoviária Federal atue nas rodovias do interior do estado.

Na terça-feira, (14), Dino implementou a Força Nacional de Segurança para auxiliar na segurança do Rio Grande do Norte. Desde então, foram enviados 100 agentes e 30 viaturas para Natal, e espera-se que 220 policiais cheguem até amanhã.

Os ataques criminosos continuaram na última noite, com incêndios em prédios do INSS e na garagem de ônibus em Natal, além de caminhões e tratores queimados em outros 10 ataques. Até a tarde desta quarta, 39 suspeitos foram presos e um líder de facção foi morto.

