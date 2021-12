"Lamentável. Bolsonaro não ajuda e recusa ajuda da Argentina", diz Lula

As fortes chuvas na Bahia já mataram 24 pessoas. Enquanto isso, Bolsonaro curte férias em Santa Catarina edit

247 - Após Jair Bolsonaro (PL) se pronunciar nesta quinta-feira (30) sobre a recusa à ajuda humanitária do governo da Argentina para auxiliar as vítimas das fortes chuvas no sul da Bahia, o ex-presidente Lula (PT) criticou a atitude.

Para o petista, Bolsonaro, além de não ajudar, já que está de férias em Santa Catarina, ainda atrapalha. "É lamentável você ver um presidente que não ajuda recusar ajuda de outras pessoas".

Bolsonaro afirmou que a ajuda argentina 'não é necessária'. As fortes chuvas e enchentes na Bahia já mataram 24 pessoas e 37,3 mil pessoas estão desabrigadas.

